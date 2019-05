Exclusief voor abonnees "Omdat hij een gouden karakter heeft" Monique Loose(79) mama van John Crombez (sp.a) 25 mei 2019

"John is altijd een werker geweest. Toen hij pas 15 was, deed hij al zijn eerste vakantiejob: samen met zijn vader naar de scheepswerf. 'Je moet geen geld geven, mama', zei hij toen hij ging studeren. Dat deed John allemaal zelf. Ik heb hem zien opgroeien tot een warme mens met een groot sociaal karakter en een hart voor mensen die het minder hebben. Hij is ook goed voor zijn eigen gezin. Je hebt politici die de wereld willen redden, maar niet eens hun vrouw en kinderen gelukkig maken. Zo is John niet. Ik was 34 jaar toen mijn eerste kind geboren werd en al 39 bij het tweede. Ik heb lang op mijn gezin moeten wachten, maar ik ben beloond: het zijn allebei gouden karakters." (NV)

