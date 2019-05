Exclusief voor abonnees "Omdat hij een geboren leider is" Michel Francken(39) broer van Theo Francken (N-VA) 25 mei 2019

00u00 0

"Theo is maar 1 jaar ouder dan ik, wij zijn heel nauw samen opgegroeid. Ik heb hem altijd gekend als een geboren leider, iemand die stevig in zijn schoenen staat. Boom van een kerel, een kop groter dan de rest. Hij baande de weg voor mij. Toen ik op het internaat begon, had Theo daar de naam Francken al waargemaakt (lacht). Hij was ook heel geëngageerd, ik heb hem niet anders gekend dan als leider bij de KSA of op de speelpleinwerking, zonder dat zijn studies eronder leden, want hij is altijd een werker geweest. Theo wil dat de maatschappij op haar best functioneert en zal daar alles voor doen. Hij kan deze job áán, fysiek en mentaal. Da's niet iedereen gegeven. Chapeau." (NV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis