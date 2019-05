Exclusief voor abonnees "Omdat hij die zetel dubbel en dik verdient" Nadine Peeters(47) partner van Peter Mertens (PVDA) 25 mei 2019

"Wie een socialere politiek wil, kiest voor Peter. Het zal altijd zijn stokpaardje blijven dat het in zo'n welvarend land als het onze gewoon niet kan dat zo weinig mensen zo veel rijkdom hebben, en dat zo veel mensen moeten krabbelen om rond te komen. Of ik hem niet te veel gemist heb, de voorbije weken? Hoe druk de campagne ook was, hij stond erop om elke avond samen met mij en de kinderen te eten. Dat was heilig voor hem. En avondeten bij ons betekent: geen boekskes erbij en geen gsm's. Ik hoop zo dat hij die zetel in het parlement binnenhaalt. Dat zou dubbel en dik verdiend zijn. Het is zelfs een beetje gek dat hij daar nog niet zit." (AG)