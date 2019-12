Exclusief voor abonnees "Om misverstanden te vermijden" Post voor Kompany 28 december 2019

Vijf minuten voor tijd viel Isaac Kiese-Thelin in bij Anderlecht. De Zweed kreeg een papiertje mee, dat via Zulj bij Kompany belandde. De boodschap? Dat Thelin de diepste spits werd, met Roofe in steun. "We hadden vorige week wat problemen met de communicatie en om alle misverstanden te vermijden, gebruikten we dat briefje", verduidelijkte Vercauteren. "Er stonden niet veel geheimen op, maar dit was gewoon de snelste manier om de richtlijnen aan de spelers door te geven."

