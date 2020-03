Exclusief voor abonnees "Olympische Spelen van 23 juli tot 8 augustus 2021" 30 maart 2020

Japanse en Amerikaanse media zijn zeker: de Olympische Spelen zullen volgend jaar van start gaan op 23 juli en eindigen op 8 augustus. Dat zou een bron binnen het organisatiecomité gemeld hebben. Het is wachten op de officiële communicatie - die zou eerstdaags volgen. Enig probleem is dat die data botsen met het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka (16 juli tot 1 augustus) en het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (6 tot 15 augustus).

