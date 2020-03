Exclusief voor abonnees <<Olympische Spelen uitstellen is mogelijk>> JAPANS MINISTER 04 maart 2020

De bezorgdheid in Japan over de organisatie van de Olympische Spelen neemt toe. Op 24 juli begint de 29ste editie in Tokio. Aan annuleren denken ze niet, maar de datum opschuiven is volgens Seiko Hashimoto, de minister die bevoegd is voor de organisatie, wel een optie. <<Volgens het contract met het Internationaal Olympisch Comité zijn we verplicht om de Spelen in 2020 te houden. Je kan dat interpreteren als de mogelijkheid tot uitstel. Maar we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de Spelen kunnen beginnen zoals gepland.>> De reactie van het IOC liet niet lang op zich wachten. In een communiqué meldde het Uitvoerend Comité dat het zich 100% zal inzetten om Tokio 2020 van 24 juli tot 9 augus- tus een succes te maken. (VH)

