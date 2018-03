...of om schelpjes te zoeken 19 maart 2018

Het koude weer schrikte de eenzame kajakker hierboven dan wel niet af, de Grote Schelpenteldag van afgelopen zaterdag aan de kust heeft toch geleden onder de ijzige temperaturen. 1.200 mensen hadden zich geregistreerd om schelpjes te komen zoeken, maar uiteindelijk daagden er slechts enkele honderden op. Onder hen de kleine Lise en papa Peter (foto), die - weliswaar dik ingeduffeld - helemaal uit Sint-Niklaas kwamen afgezakt. Toch waren de initiatiefnemers tevreden. "Ons doel was om 10.000 schelpen te tellen, en dat is gelukt." Door de Schelpenteldag hoopt men meer te leren over de biodiversiteit in de Noordzee. Vandaag wordt bekendgemaakt welke variant het meest voorkomt aan onze kust. (LBB)

