"Of ik mag blijven? Daar praten we toch over" VANHAEZEBROUCK 07 april 2018

Nieuwe bazen op Anderlecht, maar dat hoeft volgens Hein Vanhaezebrouck niet noodzakelijk te betekenen dat er een nieuwe trainer komt. "Voor mij is alles duidelijk", reageerde hij rustig op de speculaties over de mogelijke komst van Francky Dury. De laatste tijd klinkt in de wandelgangen van het Belgisch voetbal immers steeds luider dat Dury deze zomer overneemt van Vanhaezebrouck - al ontkende de coach van Zulte Waregem gisteren met klem dat er contact zou zijn geweest. "Als we (doelt op zijn gesprekken met Luc Devroe en Marc Coucke, red.) praten, gaat het toch over volgend seizoen", aldus Vanhaezebrouck. "Dus een vertrek is niet hetgeen ik verwacht, maar in voetbal kan het soms raar gaan." In de marge had Vanhaezebrouck ook lof voor Herman Van Holsbeeck, gisteren definitief weg bij Anderlecht. Voor de partij had hij zijn groep gevraagd voor de ontslagen manager te spelen. "Het was duidelijk dat er een probleem was, maar de cijfers van Van Holsbeeck kunnen we niet negeren. Ook al is er nu een nieuwe start, er moet respect zijn voor het verleden." (PJC)

