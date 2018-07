"Och, Belgen willen gewoon hun angst verbergen" Kapitein Miranda 06 juli 2018

Een potje psychologische oorlogsvoering op voorhand: het hoort bij elke topmatch. De kapitein van de Seleçao, Miranda, toonde zich niet onder de indruk toen een Braziliaanse journalist hem enkele zelfverzekerde uitspraken van ónze kapitein voorlegde. Dat Kompany "nu al bezig is met Moskou en Sint-Petersburg", waar de halve finale en de finale gespeeld worden? "We kennen dat soort provocaties", reageerde Miranda fijntjes. "Het is gewoon een manier om hun angst te verstoppen."

