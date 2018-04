'Ocean's Eleven', maar dan in 't echt 09 april 2018

'Dossier X' reconstrueert vanavond de grootste diamantroof ooit, die in 2003 in Antwerpen plaatsvond. De documentaire toont hoe gangsters op één nacht de onkraakbare kluizenzaal van het Antwerpse Diamond Center, beveiligd met camera's, bewegings- en warmtesensoren, massa's sloten en geheime codes, toch konden kraken. Meer dan 100 miljoen aan goudstaven, ruwe en geslepen diamant, juwelen, waardepapieren en cash geld verdwenen. Het verhaal lijkt recht uit de Amerikaanse actiefilm 'Ocean's Eleven' te komen. "Alleen is deze kraak waargebeurd", zegt Jeroen Wils, maker van 'Dossier X'.

