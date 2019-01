"Obradovic stond buitenspel bij 2-1" Makelele foetert 28 januari 2019

Eén vraag, kreeg Claude Makelele op de persconferentie - zo gaat dat vaak met de coaches van de Anderlecht-tegenstander. Desondanks wist hij de aandacht te trekken. "Ik heb geen zin om over de arbitrage te klagen", opende de Franse trainer van Eupen, waarna hij het... tóch deed. "Het was buitenspel van Obradovic (die de assist gaf, red.) bij de 2-1. Ik snap niet dat de VAR (Christophe Virant, red.) dat niet zag. Soms roepen ze de scheidsrechter voor de meest onbenullige dingen naar het scherm, maar nu gebeurde dat niet. Bizar. Het is toch zijn enige job?" Anderlecht-coach Fred Rutten bleef diplomatisch over de fase. "De ene keer ben je in het voordeel bij dat soort beslissingen, de andere keer zit het mee. Op het einde van het seizoen is dat in evenwicht. Weet je, ook de VAR blijft een interpretatie van mensen. En die maken onvermijdelijk fouten." (PJC)

