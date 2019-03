"Obradovic is fit" 02 maart 2019

Het zal Fred Rutten gemoedsrust bezorgen. Tegen Lokeren kan hij opnieuw een beroep doen op Ivan Obradovic, die een paar weken out was met een scheurtje in de hamstrings. "Hij is fit", bevestigde de T1. Voor Rutten is Obradovic de eerste keuze op de linksachterpositie. Cobbaut brengt te weinig defensieve zekerheid, terwijl Milic voetballend beperkt is en eigenlijk een centrale verdediger is. Voor Sebastiaan Bornauw (knie) komt Lokeren te vroeg. (PJC)