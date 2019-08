Exclusief voor abonnees "Nucleaire Titanic" vertrokken voor 5.000 km door Noordelijke IJszee 24 augustus 2019

In de haven van de Russische noordwestelijke stad Moermansk is gisteren de 'Akademik Lomosonov' uitgewuifd. De eerste drijvende kerncentrale, met twee atoomreactoren aan boord, vertrok voor een reis van bijna 5.000 kilometer naar de haven van Pevek, helemaal in het noordoosten van Rusland. De kerncentrale, die een stad met 100.000 inwoners van stroom kan voorzien, heeft geen motor en wordt getrokken door drie sleepboten. Rusland wil met de centrale energie leveren in afgelegen gebieden en aan boorplatforms op zee. Tegen eind dit jaar zou de centrale op het lokale net in Pevek aangesloten moeten zijn.

