Exclusief voor abonnees "Nu zijn wij eens de fans" 29 april 2020

00u00 0

De spelers van Racing Genk toonden gisteren hun goed hart. Een deel van hen trok naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en ging er hun steun betuigen aan het verzorgend personeel. De spelers - u herkent Théo Bongonda, Danny Vukovic, Dries Wouters, Casper De Norre, Paul Onuachu, Sébastien Dewaest en Bryan Heynen - trapten een balletje en applaudisseerden voor de helden van nu. Het medisch personeel keek op de achtergrond geamuseerd toe. "Voor een keer zijn de rollen omgedraaid", zegt Bryan Heynen. "Nu zijn wij de fans. Onder de zorgverleners hier in het ZOL zitten ongetwijfeld mensen die ons een heel seizoen steunen. Nu is het onze beurt om te tonen dat zij ook op onze steun kunnen rekenen." (KDZ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen