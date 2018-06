"Nu onderbreekt u me wéér" Boze Poetin op Oostenrijkse tv 06 juni 2018

Een poging van een Oostenrijkse tv-journalist om een bekentenis uit te lokken bij Vladimir Poetin over de MH17-vlucht, is mislukt. De Russische president reageerde erg geïrriteerd op de vragen van interviewer Armin Wolf. Onlangs wees een onderzoeksgroep Rusland aan als schuldige voor het neerhalen van vlucht MH17, waarbij 298 doden vielen. "Waarom kunt u het niet gewoon toegeven?", vroeg Wolf. "Misschien kunt u het geduld opbrengen om naar mij te luisteren", reageerde Poetin nors. Even later: "Nu valt u me wéér in de rede." De president kreeg ook vragen over Jevgeni Prigozhin, die een 'trollenfabriek' zou leiden die online Europese verkiezingen beïnvloedt. "U kent hem persoonlijk", aldus Wolf. "Nou en? Ik ken veel mensen in Sint-Petersburg en Moskou", aldus Poetin.

