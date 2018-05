"Nu nog een goede sprint afleveren" Debusschere (6de) 07 mei 2018

00u00 0

Bij afwezigheid van André Greipel, die vorig jaar voor een etappezege zorgde in de Giro, zetten ze bij Lotto in de sprint alles op Jens Debusschere. Debusschere rijdt zijn zesde grote ronde en behaalde gisteren in Eilat zijn op één na beste resultaat. Hij finishte zesde. Vorig jaar in de Ronde van Spanje werd hij in de vierde rit nog vijfde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN