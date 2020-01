Exclusief voor abonnees "Nu kan ik te voet naar de verloskamer. Dat zou ik graag zo houden" 16 januari 2020

Als Sien Plyson (27) in april moet bevallen van haar eerste kindje, dan kan ze in principe te voet naar het ziekenhuis. "Ik woon om de hoek van het AZ Delta in Torhout", zegt ze. "Heel handig. Toen ik onlangs onwel werd in de Delhaize, lag ik een halfuur later al aan de monitor. Mijn man en ik werken ook allebei in Torhout, dus het is fijn dat we hier geen auto voor nodig hebben." Als de regering het advies van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) volgt, dan zal dat in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Dan moet Plyson naar Brugge of Roeselare om te bevallen. Torhout is één van de ziekenhuizen die volgens het KCE het best hun kraamafdeling sluiten. Omdat er te weinig bevallingen zijn én omdat zwangere vrouwen in Torhout op een halfuur rijden in een andere kraamkliniek terechtkunnen. "Eerlijk? Ik zie dat niet zitten", zegt Plyson. "Ik ben erg tevreden over de service in Torhout. De kamers zijn mooi, en het is gewoon handiger als je familie niet te ver moet rijden voor een bezoekje. Voor de opa's en oma's is het anders toch veel te omslachtig? Dat ik bij een broertje of zusje misschien naar een ander ziekenhuis zal moeten, zou ik bijzonder jammer vinden." (SV)

