"Nu ervoor zorgen dat hij blíjft groeien"

Lefevere 26 september 2019

00u00 0

"Knap? Neen, dit is schitterend", corrigeerde Patrick Lefevere, blije teammanager van Deceuninck-Quick.Step, aan de voet van het podium. "Er was er vandaag één outstanding. Sinds zijn opgave in de Tour wist ik dat Dennis zich op dit WK zou richten. Maar na hem pakt een jongen van 19 zilver. En dat over 54 kilometer! Bij anderen doofde de kaars langzaam maar zeker uit. Bij Remco niet. Hij viel niet stil, er zat weinig verval op."

