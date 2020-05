Exclusief voor abonnees "Nu al volzet tot begin juni" Stormloop bij kappers 05 mei 2020

Vermoedelijk mogen de kappers hun deuren heropenen op 18 mei, maar dat betekent niet dat u daar al onmiddellijk langs kan om die 'coupe quarantaine' te laten repareren. Nu al worden de salons overspoeld met telefoontjes en mails. Wie vandaag een afspraak vraagt, moet vaak al wachten tot begin juni. "De mensen worden wanhopig, maar we kunnen niet iedereen tegelijk helpen", zegt Laila Foré, zaakvoerster van Knip&Zo in Mazenzele bij Opwijk. "Degenen die in maart een afspraak hadden, zullen we straks als eersten binnenlaten. Nieuwe klanten neem ik voorlopig niet aan." In haar zaak staan normaal drie stoelen. Daar wordt er tijdelijk één van verwijderd, om de social distancing te kunnen garanderen.

