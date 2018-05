*NSYNC (heel even) weer bij elkaar 02 mei 2018

Een kleine nineties-reünie op de Hollywood Walk of Fame gisteren. Boysband *NSYNC, waar Justin Timberlake ooit zijn carrière startte, kreeg een ster op het beroemde stukje voetpad in L.A. en kwam die persoonlijk inhuldigen. En zoals vanouds kwamen duizenden - intussen volwassen - meisjes het vijftal aanmoedigen. "Dit is zo onwerkelijk, het is echt geweldig om te zien dat er fans van heinde en verre naar hier zijn gereisd om dit moment met ons te delen", aldus een dolgelukkige Justin. Nadien gaven hij en zijn kompanen JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone en Lance Bass nog heel wat interviews als *NSYNC, waaronder in de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres. De band scoorde grote hits met 'I want you back' en 'Bye Bye Bye'. (JOBG)

