"Normaalste zaak van de wereld" Rudi Van Der Stukken (55) geeft wél goede voorbeeld 27 februari 2018

Al 34 jaar is Rudi Van Der Stukken (55) een koppel met Pascale Allard. En al evenveel jaar doet hij steeds de was en de plas thuis. Van koken, over dweilen, tot strijken: hij doet het allemaal. "De normaalste zaak van de wereld", vindt hij.

