"Noord-Nederland mag WK 2020 organiseren" 21 maart 2018

00u00 0

Het ziet ernaar uit dat het WK wielrennen van 2020 zal doorgaan in Noord-Nederland. De provincies Drenthe en Groningen staan op het punt het evenement binnen te halen. Zij mikten op het WK 2023, maar de UCI hoopt dat het al drie jaar eerder mogelijk is, omdat de beoogde organisatie in Italië (Vicenza en Venetië) afhaakte. (TLB)