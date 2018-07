"Nooit meer" WK-lifters halen 'hun' halve finale 11 juli 2018

00u00 0

Ze hebben het gehaald! Wat vorige week woensdag begon als een gek plan werd al snel realiteit. Drie collega's van het Gentse videomarketingbedrijf werden uitgedaagd door hun baas om al liftend naar Sint-Petersburg te reizen. In ruil kregen ze een ticket voor de halve finale. Vrijdag zijn ze vertrokken in Gent, gisteren zijn ze aangekomen in Rusland. Een trip van 4 dagen door acht landen, goed voor 2.950 kilometer. "Mochten we geweten hebben waar we vorige vrijdag aan begonnen, hadden we waarschijnlijk nee gezegd", zegt Vincent Lefevre (28). "We hebben ook zoveel meegemaakt", zegt Thomas Vangeel (29). Zo was er niet alleen een dronken agressieve Pool in Warschau die ruzie zocht, maar het werd ook een zeer stressvolle laatste nacht. Een Russische douanebeambte wou hen niet doorlaten omdat ze hun 'fanpasses' niet hadden afgedrukt. "Na een lange rit door de nacht zijn we dan toch nog in Sint-Petersburg aangekomen. Doodop. Eerst slapen, dan de match van ons leven." En die hadden ook zij liever anders zien eindigen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN