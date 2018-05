"Nooit getwijfeld dat ik dit nog zou meemaken" 07 mei 2018

De titel was al even binnen, maar gisteren kon Manchester City die ook echt vieren. Vincent Kompany mocht zijn derde Premier Leaguebeker in de lucht steken. "Ik heb geen seconde getwijfeld dat ik dit nog zou meemaken", zei hij.

