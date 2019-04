Exclusief voor abonnees "Nooit een zere nek? Natuurlijk wel!" Campenaerts in Mexico 10 april 2019

00u00 0

Victor Campenaerts laat in de voorbereiding op zijn werelduurrecordpoging zoals geweten niets aan het toeval over. Tot 'cupping' toe, zo liet de renner van Lotto-Soudal gisteren vanuit Mexico via sociale media weten. "Of ik soms een pijnlijke nek heb na al die uren tijdrijden? Natuurlijk!", zette hij op z'n kaalgeschoren hoofd, met cups op zijn rug. Cupping is een alternatieve behandeling waarbij verhitte glazen of bollen op het lichaam geplaatst worden. Dat zou de bloeddoorstroming bevorderen en voor een sneller herstel van de spieren zorgen. Het werd in het verleden door onder meer Michael Phelps en Neymar gebruikt. Vandaar dat de Amerikaanse zwemlegende op de Olympische Spelen in Rio plots met paarse bollen op zijn lichaam in het zwembad verscheen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen