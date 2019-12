Exclusief voor abonnees "Nood aan scorende spits" San José: 27 december 2019

Nederlagen met één doelpunt verschil: Eupen heeft er een patent op. Coach San José: "Met een tikkeltje meer trefkracht, hadden we op z'n minst vier punten meer kunnen hebben. Bautista en Bolingi doen voorin hun uiterste best, maar we hebben nood aan een scorende spits. Daar is al over gepraat."

