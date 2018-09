'Nonkel Obama' is een socialist 06 september 2018

Inwoners van Kortrijk kunnen straks het bolletje inkleuren naast de naam 'Nonkel Obama', op plaats 28 van de sp.a-lijst. 's Mans echte naam is Quirijn Louncke (63). Tot drie jaar geleden werkte hij in een containerpark, waar bezoekers hem na het bezoek van Barack Obama aan Flanders Fields in Waregem, in 2014, 'Nonkel Obama' begonnen te noemen. Lounckes brede glimlach deed hen denken aan die van de Amerikaanse president. Om op te komen onder een andere naam dan degene op je identiteitskaart, heb je toestemming nodig van de burgemeester, de voorzitter van het kiescollege of de vrederechter. In dit geval gaf burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) groen licht. (LPS)

