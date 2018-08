'Nonkel Jef' mag naar het stadhuis 01 augustus 2018

Ivo Pauwels (foto) wordt op 18 augustus 80 jaar, en dat verdient een feestje. De acteur die bekend werd als 'Nonkel Jef' en mee aan de wieg stond van het Echt Antwaarps Teater zal gehuldigd worden door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in het stadhuis. "Dat wordt stilaan een traditie, want op mijn 75ste werd ik ook al eens door hem uitgenodigd", zegt Pauwels. "Ik ontmoette hem op een receptie en hij vond zelf dat we het eens moesten overdoen. Ik mag enkele vrienden meebrengen en hij beloofde voor een speech en bubbels te zorgen." Dat Pauwels in juli bekendmaakte dat hij op de Herentalse N-VA-lijst staat, maakt het zowat een partijfeestje.

