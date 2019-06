Exclusief voor abonnees 'Nonkel Jef' al twee jaar stiekem getrouwd met 22 jaar jongere Diana 25 juni 2019

Twee jaar. Zo lang kon Ivo Pauwels (80), vooral bekend als Nonkel Jef, zwijgen over zijn geheime huwelijk met Diana (58). De twee trouwden al in 2017, maar deden dat moederziel alleen. "Ik wou daar geen ruchtbaarheid aan geven en ik ben erin geslaagd om te huwen in een volledig lege trouwzaal", vertelt de acteur in 'Dag Allemaal'. "Dit is al mijn vierde huwelijk, al die toeters en bellen hoeven voor mij niet meer." Ook een huwelijksreis was er niet bij. "Na de plechtigheid zijn we een dagje in Antwerpen gaan rondlopen en hebben we in het Hilton-hotel overnacht." Pauwels zweeg al die tijd als een graf, al praatte hij wel zijn mond voorbij tegen zijn schoonzoon. "Mijn dochter neemt het mij nu heel erg kwalijk dat ik haar niks verteld heb. Ik had niet verwacht dat zij daar zo boos om zou zijn, en ik begrijp die boosheid ook niet. Op dit moment is onze relatie erg bekoeld, maar dat waait wel weer over."

