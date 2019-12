Exclusief voor abonnees 'Nonkel Henri' gezuiverd van alle blaam 05 december 2019

De oom van koningin Mathilde is vrijgesproken van oplichting. In eerste aanleg was Henri d'Udekem d'Acoz (86) nog veroordeeld tot één jaar cel met uitstel, omdat hij als advocaat een koppel 175.000 euro afhandig gemaakt zou hebben. Het hof van beroep heeft 'nonkel Henri' nu echter gezuiverd van alle blaam. Eerder ging de graaf ook al vrijuit in een andere oplichtingszaak, eveneens nadat hij in beroep gegaan was tegen een veroordeling in eerste aanleg. "Mijn nichtje heeft me al gebeld", zegt d'Udekem d'Acoz, een broer van Mathildes vader, opgelucht. "Ik ben blij dat ik haar het nieuws kon vertellen." (PhG)