"Nog véél te vroeg, als hartpatiënte"

Het verdriet om de vroege dood van haar zoon bezorgde haar tien jaar geleden letterlijk een gebroken hart. Sindsdien is Sandra Huylebroeck hartpatiënte. "Ik behoor dus tot de risicogroep", zegt ze. "Bovendien ben ik verpleegkundige, dus ik wéét wat het coronavirus kan aanrichten. Daarom hou ik me nauwgezet aan de opgelegde maatregelen. Vandaag, maar ook volgende week. Dat beperkt bezoek: sorry, maar daar doe ik niet aan mee. Naar mijn aanvoelen is het nog veel te vroeg om de maatregelen te versoepelen. Mensen kijken nu uit naar zondag, omdat ze weer op bezoek mogen bij vrienden of familie. Maar ze beseffen niet dat er nog altijd geen vaccin is, en dat we op die manier afstevenen op een tweede golf van de pandemie. Ik had ook uitgekeken naar de zomerfestivals. Ik ben een enorme Placebo-fan, dus mijn ticket voor Rock Werchter lag al maanden klaar. En ik mis mijn familie en mijn vrienden ook. Maar mijzelf en mijn gezin beschermen tegen een mogelijke besmetting gaat voor." (IBO)

