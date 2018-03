"Nog sterker over 4 jaar" 01 maart 2018

Nog maar net bekomen van de Spelen in Pyeongchang blikt Swings ook al vooruit naar de Winterspelen 2022 in Peking. "Daar wil ik er opnieuw staan. Pyeongchang was het hoofddoel, maar het is niet zo dat ik daarna zou stoppen of geen doel meer had. Integendeel, die medaille geeft me extra motivatie. Ik hoop er een heel hoog niveau te halen. Ik denk dat het mogelijk is om nog sterker te zijn dan nu." (FDZ)