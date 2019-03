"Nog sneller als hij baard helemáál afscheert" Roger De Vlaeminck, laatste Belgische tijdritwinnaar in Tirreno 20 maart 2019

00u00 0

"Ik heb veel records op mijn naam staan, maar dit was ik toch vergeten", lacht De Vlaeminck. "Het is ook al zolang geleden, dat had al lang verbroken moeten zijn. De meeste Belgische renners rijden ook liever Parijs-Nice hé, dat is gemakkelijker. Dit gaat Campenaerts de 'grote moral' geven richting Mexico. Alleen vraag ik mij af of dit wel de ideale voorbereiding is geweest, al dat klimwerk. Had hij niet beter wat vlakke koersen gereden? Ik hoop in elk geval dat hij het haalt, het is hem gegund. Ik heb hem zien trainen, die jongen weet waarmee hij bezig is. Zeg hem nog dat hij zijn baard helemaal afscheert, dan rijdt hij nog sneller."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen