"Nog niets van bondscoach gehoord" Van Aert over Olympische Spelen 29 oktober 2019

Wout van Aert wil graag naar de Olympische Spelen, maar kon die ambitie door zijn blessure nog geen kracht bijzetten. Bovendien hoorde de renner nog niets van bondscoach Rik Verbrugghe. "Voorlopig weet ik niet waar ik de komende maanden aan toe ben." Van Aert wil in de eerste plaats als tijdrijder naar Tokio. Maar de twee tijdrijders maken automatisch ook deel uit van het vijftal voor de olympische wegrit. "Remco Evenepoel is, mits bevestiging, klaar om het kopmanschap op te eisen", reageerde Verbrugghe bij WielerFlits. "Voorts denk ik voor de tijdrit aan Van Aert, Campenaerts en ook De Plus." (DMM/JDK)