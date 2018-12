"Nog niet gered met die 22 punten" Verheyen 10 december 2018

00u00 0

Elf punten voorsprong op hekkensluiter Lokeren, acht op Moeskroen en Waasland-Beveren. En toch is KV Oostende volgens coach Gert Verheyen nog steeds niet veilig. "Deze zege was enorm belangrijk, dat hoef ik niet uit te leggen. Toch zijn we nog steeds niet veilig met die 22 punten. Op het einde van de rit is dat aantal niet voldoende en dus moeten we nog punten pakken. Ik heb geen zin om elke week voor de televisie te zitten hopen dat de anderen geen punten pakken." (TTV)