"Nog niet duidelijk of gewapende buurman onder invloed was" 09 augustus 2018

00u00 0

Het gerecht heeft nog geen sluitend bewijs dat Roger Van Der Jeugd (foto), de man die omkwam tijdens de burenruzie, effectief onder invloed van alcohol was. De partner van verdachte Steve V.L. (44) verklaarde eerder dat de man zowel tijdens een eerste vechtpartij 's middags als bij het schietincident 's avonds duidelijk beschonken was. "De autopsie is afgerond, maar de analyse van de maaginhoud is nog niet binnen", vertelt een gerechtelijke bron. "Pas dan weten we of de man dronken was." Voorlopig is het ook nog wachten op sluitend bewijs dat Van Der Jeugd eerst een schot loste in de richting van V.L. en zijn partner, zoals zij beweerden tijdens hun verhoren. "De komende dagen zullen er meer resultaten van verschillende analyses beschikbaar zijn." In afwachting werd V.L. dinsdag vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter. (TVDZM/KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN