"Nog niet beslist of ik start in de Ronde" Valverde 11de 29 maart 2018

"Ik kom niet naar België om gewoon mee te rijden in Dwars door Vlaanderen" kondigde Alejandro Valverde vooraf aan. Hij hield woord. Op 55 kilometer van de finish was het de Spanjaard die de ontsnapte Tony Martin in zijn eentje terughaalde. Ook daarna bleef hij zich roeren in de voorste gelederen van de wedstrijd. Op de Kruisberg was hij het die aan de basis van de beslissende ontsnapping lag. De Wereldbekerleider maakte indruk. Ook op zijn concurrenten, zag Sep Vanmarcke. "In die mate dat heel wat renners naar Valverde keken. Best vreemd. Het is dan wel een toprenner, maar hij heeft hier toch weinig ervaring."

