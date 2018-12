(Nog) naamloze babygorilla is een meisje 08 december 2018

De vraag die iedereen in de Antwerpse Zoo bezighield, is eindelijk beantwoord: de nieuwe babygorilla is een meisje. Verzorgers konden het geslacht ontdekken zonder tussen de baby en de moeder te komen. Dat de babygorilla een meisje is, is meteen ook goed nieuws voor het kweekprogramma van de bedreigde gorillasoort. "Er zijn nu eenmaal meer vrouwtjes nodig dan mannetjes, omdat een mannetjesgorilla verschillende vrouwtjes heeft om te paren", zegt Ilse Segers van de Zoo.

