"Nog mooier dan de Scheldeprijs" Jakobsen 14 augustus 2018

Quick.Step blijft scoren. In Bolsward gaf het Nederlandse sprinttalent Fabio Jakobsen gevestigde waarden Marcel Kittel, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen het nakijken in de massasprint. De jonge Gelderlander begint vandaag als leider in de BinckBank Tour aan de tijdrit. "Mijn vierde seizoenszege, maar met voorsprong mijn mooiste", verraste Jakobsen. "De Scheldeprijs staat ook goed op mijn palmares, maar daar waren een pak concurrenten er aan de finish niet meer bij. En dit is een overwinning in eigen land én mijn eerste WorldTourzege." Jakobsen zag zijn triomf in Friesland als een bevestiging. "Maar vergelijk me nog niet met pakweg Groenewegen. Die won al drie Tourritten. Ik vind Dylan de beste sprinter van de wereld. Zelf heb ik nog heel veel stappen te zetten. Laat me stellen dat ik nu een snelle scooter ben, maar dat ik een 'dikke' Harley wil worden", knipoogde hij.

