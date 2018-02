'Nog maar' 15% werkt in het zwart 10 februari 2018

00u00 0

In het Westen wordt steeds minder zwartgewerkt. In 15 jaar is de zwarte economie met een derde gekrompen. In ons land gaat het om een daling van 21,4 naar 'nog maar' 15,4%, zo blijkt uit berekeningen van professoren uit het Oostenrijkse Linz en een Duitse denktank. Dankzij de opkomst van dienstencheques en flexi-jobs, klinkt het. De heren geven wel toe dat het schattingen zijn, omdat de zwarte economie zich per definitie aan het oog van de buitenwereld tracht te onttrekken. De geleerden gebruikten echter de Mimic-methodologie. Die gaat ervan uit dat de omvang van de zwarte economie te voorspellen is aan de hand van enkele indicatoren. Alleen in Portugal, Spanje, Italië en Griekenland zou het aandeel van de zwarte economie nog groter zijn dan hier. (EV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN