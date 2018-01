"Nog laatste keer in de spotlights" Model Ivana Smit begraven 00u00 0

"Ze stond graag in het middelpunt van de belangstelling. Dat willen we haar nog een laatste keer geven." Met die woorden had de familie van Ivana Smit iedereen die haar kende uitgenodigd voor de begrafenis in het Nederlandse Roermond. Zaterdag kwamen 600 mensen een laatste groet brengen aan het 18-jarige model dat vorige maand stierf in Maleisië. "Kick ass in heaven", zei haar nonkel, waarna een oorverdovend applaus losbarstte. "Je was nog maar 18, maar bouwde al een palmares uit waar sommigen een heel leven voor nodig hebben", klonk het. "Als je iets wou, ging je er voor. Net zoals je avontuur in Maleisië waar je het wilde maken als model. Alleen is dit avontuur anders uitgedraaid."

