"Nog in leven door auto die me inhaalde. Die stortte wel neer" 17 augustus 2018

Een 37-jarige trucker is dinsdag aan het nippertje aan de dood ontsnapt op de Morandi-brug. "Ik moest plots vertragen voor een wagen die me inhaalde", vertelde F. L. "Daarna begon het plots te beven en zag ik hoe de brug instortte. De auto die me inhaalde, stortte voor mijn ogen de dieperik in. Daarna zag ik hoe de grote pilaar die de brug ondersteunde neerging." F.L. kon de kalmte bewaren. "Ik kon nog net op tijd remmen en zette mijn vrachtwagen meteen in achteruit." De chauffeur stapte erna zo snel mogelijk uit en liet zijn voertuig achter op de rand van de brug. (JEW)

