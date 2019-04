Exclusief voor abonnees (Nog) geen Europese kroon voor Van Rossom 13 april 2019

Wat een gemiste kans voor Valencia. Het verloor het tweede duel in de finale van de EuroCup uit bij Alba Berlijn: 95-92 na één verlenging (83-83). Na rust was Van Rossom veruit de sterkste speler op het terrein. Hij scoorde in het slotkwart 11 punten waarbij een driepunter naar 78-80 (40') en nog eens 8 punten in de verlenging. Maar Berlijn sloeg telkens terug: 95-92. Maandag volgt het beslissende duel in Valencia. (RBE)