"Nog geen contact gehad met Martínez" Fellaini 13 februari 2019

Marouane Fellaini (31) sprak bij 'Proximus Sports' voor het eerst sinds zijn transfer naar China. "Ik heb op een sobere manier afscheid genomen bij United. Ze hadden een match, ik heb mijn spullen gepakt en ik ben vertrokken. Achteraf heb ik wel veel telefoontjes en berichtjes gekregen. Shandong is me zelf komen opzoeken. Ik had ook aanbiedingen uit Italië en Frankrijk, maar het leek me het goeie moment om andere horizonten te verkennen."

