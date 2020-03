Exclusief voor abonnees "Nog gauw lading kinderboeken gehaald" 14 maart 2020

Griet Van Bastelaere uit Temse is alleenstaande moeder met drie adoptiekinderen en één pleegkindje dat sinds een maand haar gezin compleet maakt. Ze is leerkracht Frans en zegt zelf dat ze in een "luxesituatie" zit. "Ik heb zeven weken pleegzorgverlof nu baby Liam, die zes maanden is, nog in de gewenningsfase zit. Dus ik kan ook thuis mijn zonen Nikolai (11), Noah (5) en Nathan (2) opvangen. Nathan zou naar de crèche kunnen, maar daar wordt voorrang verleend aan kinderen die enkel bij hun grootouders terechtkunnen." Voordat de bibliotheek na de middag de deuren sloot, ging Griet gisteren dus nog gauw een voorraad kinderboeken ontlenen. "Het zal hier niet altijd leuk worden de komende weken. De kinderen zullen zich gauw vervelen. Nikolai vroeg of er vriendjes mogen komen spelen, maar dat is ook niet echt de bedoeling. Nikolai en Noah vinden het ook niet leuk dat ze in het weekend niet naar de scouts of de KSA mogen." Meer gezinstijd, dus: "Ik ben van plan om met hen te gaan wandelen, te fietsen of te voetballen in de tuin." (LB)

