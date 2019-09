Exclusief voor abonnees "Nog erger dan gedacht" Sagan (5de) 30 september 2019

"Ik had een zwaar WK verwacht, maar door het weer was het nog erger dan gedacht", zei Peter Sagan. "Ik was in goeie vorm en heb alles gegeven. Ik moet mijn ploegmaats bedanken voor hun hulp, we hebben allemaal gevochten, maar het was onze dag niet. Proficiat aan Mads Pedersen en de Deense ploeg. Ze verdienen de overwinning." (BA)