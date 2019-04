Exclusief voor abonnees “Nog elke maand vallen hier lijken uit de kast. Tegen aantal mensen zullen we strafrechtelijke klachten indienen” Marc Coucke praat voor het eerst na rookbommen:“Ik geef niet op. Ik gun het de roofdieren niet” Stephan Keygnaert

20 april 2019

05u00 0 De Krant Boodschap van algemeen nut. Oproer of vuurpijlen ten spijt, Marc Coucke is niet van plan om Anderlecht op te geven. No way. "Ik gun het de roofdieren niet." Coucke nodigde uw krant uit voor zijn kant van het verhaal: "Ik spaar veel mensen omdat ik mij houd aan de grandeur van Anderlecht."

Marc Coucke (54) met zijn onafscheidelijke Coca-Cola Zero.

Hij is in 't lichtblauw - Coucke oogt fris, klinkt gedreven. Met zicht op de velden van wat inmiddels een prachtig trainingscomplex in Neerpede is geworden, zal de voorzitter zich één helft lang, drie kwartier, bijzonder strijdvaardig tonen. Ondanks de bommen en granaten.

Marc Coucke: (grijpt naar zijn Coca-Cola) "Ik ga eerst ne keer drinken... Ik wil beginnen met een kleine introductie - 't zal niet lang duren. Daarna moogt ge vragen stellen. Ik heb hier één en ander opgeschreven."

"'Het' gaat trager dan verwacht - véél trager. Ik zoek geen excuses. En toch wil ik twee oorzaken geven waaróm de resultaten op het veld uitblijven. Ten eerste, 'het verleden' waarmee we geconfronteerd worden, is niet evident. Nog elke maand vallen hier lijken uit de kast. In die mate dat we op een punt zijn gekomen dat we tegen een aantal mensen strafrechtelijke klachten zullen moeten indienen - je kunt niet braaf blíjven."

