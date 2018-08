"Nog altijd sympathie voor KVO" Coucke 03 augustus 2018

00u00 0

"Het raakt me", zegt Marc Coucke over de venijnige berichten die hij via sociale media ontvangt van de KV Oostende-supporters. "Maar je kunt dat die mensen niet kwalijk nemen, ze zijn gewoon eerlijk en zeggen wat ze denken. Het was ongelofelijk hoe ze me op handen droegen toen het goed ging en het is opvallend hoe kwaad sommigen nu op mij zijn omdat ik KV Oostende zogezegd 'leegpluk'. De waarheid is dat ik nu nog steeds héél véél sympathie heb voor KV Oostende. Zondag zal ik sowieso niet kunnen genieten - dat weet ik nu al. Trouwens, ik zag dat men bij KVO tevreden is over Wout Faes (ex-Anderlecht, red.). (lacht) Misschien dat ik het daarmee toch een beetje goedmaak, niet?" (PJC)