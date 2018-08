"Nog altijd nachtmerries over Lyon" Clement 16 augustus 2018

00u00 0

Dit mag niet meer foutlopen, toch? Racing Genk plakte Lech Poznan in de heenwedstrijd met de rug tegen de eigen goal. Prima partij, alleen de doelpuntenoogst was aan de magere kant. Genk won met 2-0 maar voetbalde genoeg kansen bijeen om minstens het dubbele te maken. En toch blijft coach Philippe Clement waakzaam. "Ik maakte in mijn carrière een gelijkaardige situatie mee met Club Brugge tegen Lyon. In 2001 wonnen wij in de heenwedstrijd van de 16de finales van de UEFA Cup op Jan Breydel met 4-1 tegen Lyon. We speelden hen helemaal weg, dat had 10-1 moeten zijn. De return verloren we met 3-0 omdat een aantal jongens dachten dat het al binnen was. Dat blijft op mijn netvlies gebrand en dat mág ons hier niet overkomen. Het is een mooie uitgangspositie, maar ik ben er zeker van dat hun coach daar precies hetzelfde over denkt. Wij moeten vanuit een goeie organisatie op zoek naar een doelpunt. Valt die goal, dan kunnen we een stuk vrijer spelen." (KDZ)

HLN