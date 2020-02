Exclusief voor abonnees "Noem me geen topfavoriet" Teuns 29 februari 2020

Dylan Teuns, vorig jaar vijfde, wordt morgen 27. Hij liet al zien dat hij in vorm is. "Ik ben de enige Belg die al een overwinning op zak heeft, zeker?", bedenkt hij ineens, na zijn tijdritzege in de Ruta del Sol. "Maar ik vind het overroepen om mij nu als topfavoriet aan te wijzen. Ik ben goed, maar nog niet 100% - zoals het hele peloton. Ik rijd de Omloop voor de derde keer. Ik ken de finale, dat is wel een voordeel. Maar ik word doorgaans geassocieerd met een ander soort wedstrijden, ja. Die liggen me net iets beter." Zo start hij over een week met ambitie in Parijs-Nice. "Maar als Vlaamse renner op de Vlaamse wegen kunnen rijden, dat doet ook wat. Ik hou van het Vlaamse werk. Mijn grote doel ligt nog net iets later, maar de conditie is goed." (ESK)

